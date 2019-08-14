لجنة الخدمات النيابية تكشف عن تسريب اتصالات المواطنين خارج البلاد

2019/08/14 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة الخدمات النيابية،عن تسريب جميع اسرار المواطنين عن طريق الاتصالات الى دول الجوار، عازيا الامر الى وجود ثغرات وخروقات بشبكات الاتصال.وقال عضو لجنة الخدمات جاسم موحان في تصريح لهز ان “هناك خلل في اغلب عمل الوزارات لاسيما وزارتي النقل والاتصالات والتي يتشعب عملها بينها وبين الهيئات الحكومية”.واضاف ان “شركات الاتصال فيها خلل […]

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