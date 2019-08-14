2019/08/14 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

عد النائب عن كتلة الحكمة حسن خلاطي، ان المفتشون العموميون حلقة زائدة ومعطلة.

وقال لـ "العهد"، اليوم الاربعاء، ان "اختيارهم مخالف للشروط، وانهم حلقة

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