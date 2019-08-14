نائب سابق يطالب بانخراط اهالي سنجار في صفوف الأجهزة الامنية

2019/08/14 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب السابق قائممقام قضاء سنجار محما خليل علي آغا، بحصر السلاح بيد الدولة في قضاء سنجار، وتوظيف أهلها في الأجهزة الأمنية ليكونوا قادرين على

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