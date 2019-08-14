2019/08/14 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC انتقد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، استغلال البعض لقضية الجثث المجهولة الهوية في بابل للاغراض الانتخابية.وقال رضا في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” ان “الانتخابات بعيدة ولا يوجد مبرر للمزايدات على جثث العراقيين المغدورين”، مبيناً، ان “الجثث لم يعثر عليها بمقبرة جماعية كما اشيع”.واوضح رضا، ان قسماً […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الامن النيابية: الانتخابات بعيدة ولا يوجد مبرر للمزايدات على “جثث بابل” المركز الخبري الوطني.

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