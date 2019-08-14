الامن النيابية: الانتخابات بعيدة ولا يوجد مبرر للمزايدات على

2019/08/14 | 10:20

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بغداد /سومر نيوز

انتقد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية محمد رضا، استغلال البعض لقضية الجثث المجهولة الهوية في بابل ...

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