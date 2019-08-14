انتقادات لمسؤول أميركي تلاعب بقصيدة

2019/08/14 | 10:20

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بغداد :سومر نيوز

تعرض رئيس إدارة الهجرة الأميركية بالوكالة، كين كوتشينيللي، للانتقاد الشديد، بعد تلاعبه بكلمات القصيدة ...

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