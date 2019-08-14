2019/08/14 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتقادات لمسؤول أميركي تلاعب بقصيدة "تمثال الحرية") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
تعرض رئيس إدارة الهجرة الأميركية بالوكالة، كين كوتشينيللي، للانتقاد الشديد، بعد تلاعبه بكلمات القصيدة ...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
انتقادات لمسؤول أميركي تلاعب بقصيدة "تمثال الحرية") نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( انتقادات لمسؤول أميركي تلاعب بقصيدة "تمثال الحرية") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).