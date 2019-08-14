الأموال العراقية المنهوبة تتحوَّل إلى مراكز تجارية وعقارات في هذه الدول!

2019/08/14 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أكد #النائب عن تحالف “#سائرون” #رياض_المسعودي، أن الأموال العراقية المهربة والمنهوبة تصل إلى 150 مليار دولار.المسعودي قال في تصريح صحافي، إن «ملف استرداد الأموال المهربة […]

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