نائب يكشف عن ضياع 14 تريليون دينار 

2019/08/14 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، عن ضياع 14 تريليون دينار عراقي من أموال الضرائب في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء.وقال المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “موازنة 2019 تضمنت وجود 18 تريليون دينار عراقي تحصل عليها من ضرائب المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء”، لافتا إلى إن “الحكومة لم تتسلم […]

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