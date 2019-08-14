2019/08/14 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزداد عدد الجنود الأتراك في قطر “إلى رقم كبير”، مع استعداد البلدين للإعلان عن حفل افتتاح كبير لقاعدة عسكرية جديدة لأنقرة في العاصمة الدوحة، في الخريف المقبل، حسبما ذكرت صحيفة حرييت، الأربعاء.وقالت الكاتبة والمذيعة المشهورة، هاندي فيرات، إن القاعدة الجديدة تقع بالقرب من قاعدة طارق بن زياد العسكرية في الدوحة، حيث يتم الانتهاء من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قاعدة عسكرية تركية جديدة في قطر..



و”افتتاح كبير” في الخريف النعيم نيوز.

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