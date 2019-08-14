2019/08/14 | 10:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نادي اربيل الرياضي، اليوم الاربعاء، تعاقده مع لاعب جديد لتمثيل فريقه الكروي في الموسم المقبل.

وقال رئيس النادي عبد الله مجيد لشفق نيوز ان ادارة نادي اربيل تعاقدت بشكل رسمي مع لاعب نادي الصناعات الكهربائية تقي فلاح، لتمثيل فريقنا الكروي في منافسات الموسم المقبل 2019-2020.

يشار الى ان اللاعب تقي فلاح، تولد 1994، يلعب في خط الدفاع، وسبق أن مثل أندية الحسين، الصناعة، الصناعات الكهربائية، كما لعب لمنتخب العراق للناشئين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أربيل يضم لاعباً جديداً لصفوفه) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أربيل يضم لاعباً جديداً لصفوفه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).