مقتل 10 إرهابيين والقبض على 5 آخرين في صحراء الأنبار

2019/08/14 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، مقتل 10 إرهابيين وإلقاء القبض على 5 آخرين في صحراء الأنبار.وقال الجهاز، في بيان إن “الوحدة التكتيكية الأولى، إحدى تشكيلات قوات جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع طيران التحالف الدولي، نفذت عمليات إنزال في صحراء الأنبار في مناطق الرطبة ووادي حوران موضحا أن “العملية جاءت وفق معلومات استخبارية دقيقة لتعقب فلول […]

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