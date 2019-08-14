كاتب سعودي يدعو لمنع الفلسطينيين من الحج

2019/08/14 | 10:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم الكاتب السعودي، محمد آل الشيخ، الفلسطينيين، ونعتهم بأوصاف سيئة، داعيا إلى منعهم من الحج السنة المقبلة.وأثارت تغريدة آل الشيخ، على الفور، جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.وقال آل الشيخ في التغريدة: “الفلسطينيون هم وبال على كل من يستضيفهم، استضافهم الأردن فكان أيلول الأسود واستضافهم لبنان فكانت الحرب الأهلية واستضافتهم الكويت فتحولوا إلى …

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