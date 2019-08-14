متنبئ جوي: أمطار في اليومين المقبلين وانخفاض بدرجات الحرارة ابتداء من الجمعة

2019/08/14 | 10:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… توقع المتنبئ الجوي الأقدم في مطار البصرة، صادق عطية، أن تستمر حالة عدم الاستقرار في مدن الشمال اليوم، وتستمر معها فرص هطول الأمطار في أماكن متفرقة إضافة لصلاح الدين وديالى.وقال عطية، في منشور له على صفحته في فيسبوك، اطلعت عليه /المعلومة/، “من المستبعد ان تشمل زخات الامطار باقي المناطق بسبب ارتفاع […]

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