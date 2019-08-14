مبعوث اردوغان يكشف عن نتائج مباحثاته في العراق

2019/08/14 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى العراق، ويسل أر أوغلو، اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي، جمال العادلي"، مبينا أن "العراق عازم على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا".وقال أوغلو في تصريحات صحفية بولاية أفيون قره حصار التركية، وتطرق خلالها إلى زيارته الأخيرة إلى العراق، إن "الرئيس برهم صالح، أكد أن تطوير التعاون مع تركيا يعتبر هدفا استراتيجيا لبلاده، ورئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) قال الشيء نفسه"، لافتا إلى أن" العراق عازم على التقارب وتطوير التعاون مع تركيا".

واضاف "شكلنا مجموعة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي وفريق آخر، وأطلقنا برنامج عمل حول كيفية تطوير الصداقة بين البلدين وتعزيز التعاون".

واشار الى ان "وفدا عراقيا سيزور تركيا في أيلول المقبل".

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