وفد عراقي الى تركيا قريباً بعد تشكيل لجنة عمل مشتركة

2019/08/14 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق اعلن مبعوث الرئيس التركي الخاص إلى العراق ويسل أر أوغلو ،اليوم الاربعاء، عن تشكيل لجنة عمل مشتركة مع وزير الموارد المائية العراقي جمال العادلي.وقال أوغلو في تصريحات صحفية بولاية أفيون قره حصار التركية، إن “الرئيس العراقي، برهم صالح، أكد أن تطوير التعاون مع تركيا يعتبر هدف استراتيجي لبلاده، ورئيس الوزراء عادل […]

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