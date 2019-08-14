2019/08/14 | 10:42

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روحاني: ضمان أمن الخليج ليس بحاجة إلى قوات أجنبية وعلى الصهاينة أن يضمنوا أمن أنفسهم أولا

الاربعاء

14

أب

2019 :

10:35 am

29

روحاني: ضمان أمن الخليج ليس بحاجة إلى قوات أجنبية وعلى الصهاينة أن

يضمنوا أمن أنفسهم أولا

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