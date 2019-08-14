2019/08/14 | 10:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} تتوالى فضائح "فيسبوك" خلال الآونة الأخيرة، لا سيما فيما يتعلق بخصوصية مئات الملايين المستخدمين حول العالم، وآخرها ما كشفت عنه وكالة "بلومبرغ" الإخبارية.

واعترفت الشركة، التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، بأنها وظفت مئات المتعاقدين للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك".وإذا كان الهدف من هذه الخطوة التأكد من أن الرسائل تنقل إلى المتلقين بشكل صحيح، فإن ذلك لا يعفي الشركة من المسؤولية الأخلاقية الناجمة عن تنصتها على رسائل يفترض أن تكون سرية، وفقا لخبراء الأمن المعلوماتي.وحسب "بلومبرغ"، فقد أكد مصدر من "فيسبوك" أن الشركة توقفت عن هذه الممارسة قبل أسبوع.وقال بيان "فيسبوك" الذي نقلته الوكالة: "تماما مثل أبل وغوغل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".وقالت "بلومبرغ" إن المتعاقدين الذين يعملون في المشروع أبدوا انزعاجهم من الاستماع إلى الدردشات الخاصة، التي لم يتم الكشف عن هويات أصحابها، بسبب تضمنها محتوى بذيئا أحيانا.وأضافت الوكالة أن المتعاقدين لم يتم إبلاغهم بالسبب وراء قيامهم بعمليات نسخ الدردشات.ورغم أن الخاصية التي بدأت عام 2015 تتيح للمستخدمين إلغاء تفعيلها، فإن موافقة طرف واحد على الاستماع إلى المقاطع الصوتية كاف لمنح الضوء الأخضر لـ"فيسبوك" من أجل التنصت على هذه المقاطع، حتى دون موافقة الطرف الآخر في المحادثة.وكانت "فيسبوك" في قلب عاصفة اتهامات بانتهاك خصوصية عشرات الملايين من المستخدمين خلال الآونة الأخيرة، ولعل أبرز الوقائع نقل الشركة بيانات خاصة بالعملاء إلى مجموعة استشارات سياسية، بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية عام 2016.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. رسائلك الصوتية "على الملأ") نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضيحة جديدة لـ"فيسبوك".. رسائلك الصوتية "على الملأ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).