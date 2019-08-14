وزير الخارجية يعرب عن رفضه لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية

2019/08/14 | 10:42

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بغداد اليوم- بغداد

أعرب وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، الاربعاء (14 اب 2019)، عن رفضه لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطين...





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