شرطة ديالى تنفي حدوث نزوح قسري للعوائل شمال شرق المحافظة

2019/08/14 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال قائد شرطة ديالى في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قرى مياح ضمن حوض امام ويس لم يحدث فيها اي نزوح قسري للعوائل ولم يجرِ اخلاءُ ايِّمنزل ٍفي قراها"، لافتا، الى ان" حقيقة ما حدث كان وجود هواجس امنية لدى بعض العوائل لكن تم طمأنتها واتخاذ سلسلة اجراءات مباشرة على الارض لحمايتها ضد اي تهديدات تمس امنها الداخلي".واضاف العبادي، ان" ملف امن قرى مياح يحظى بمتابعة مباشرة من قبل القيادات الامنية وتم وضع خطة لتعزيز محيطها الخارجي لدرء مخاطر الارهاب عنها مشيدا بدور وجهاء وشيوخ قرى مياح وتعاونهم مع القوى الامنية في مواجهة كل التحديات ".واشار قائد شرطة ديالى الى ان" بعض الاطراف نقلوا معلومات مغلوطة عن الوضع الامني في قرى مياح"، مشددا على ان "الوضع الامني تحت السيطرة ولدينا اتصال مباشر مع وجهاء القرى لدعمهم في اي وقت".واوضح، ان" النزوح القسري بات من الماضي ولن نسمح به ولدينا قوات كافية لتقديم العون لأي منطقة على ارض ديالى".واشار الى ان" التحديات الامنية موجودة في المحافظة ولكن ليس كما يتصوره بعض الذين لا تصلهم الحقائق الكاملة عن المشهد الامني"، داعيا اياهم الى "الاتصال به للوقوف على حقيقة الاوضاع ".انتهى..م.م

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