الخارجية: العراق يرفض أيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة

2019/08/14 | 10:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… جددت الخارجية العراقية، الاربعاء، رفضها لاي قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة لحساب الكيان الصهيوني، فيما شددت على أهمّية تقديم الدعم اللازم للجُهُود والمساعي الفلسطينيّة وُصُولاً إلى تحقيق أهداف شعب فلسطين بالحرية والاستقلال.وقالت الوزارة، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن وزيرها “محمد علي الحكيم اجرى اتّصالاً هاتفيّاً مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ”، مبينة […]

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