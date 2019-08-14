2019/08/14 | 10:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أكد النائب عبد الله الخربيط، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شدد على ضرورة عودة النازحين فورا.وقال الخربيط في حديث متلفز لـ”قناة دجلة” انهُ “لن نسمح بعودة الطائفية إلى العراق”، مبينا أن الطائفيين يأملون بأن تعود البلاد إلى المربع الأول”.وأشار الخربيط إلى أن “الكثير من دول الجوار لا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخربيط يكشف مطلبا “فوريا” بشان نازحي جرف الصخر المركز الخبري الوطني.

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