ما الفرق بين التربية والعناية؟

2019/08/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل تعلم أن متابعة الأولاد والاهتمام بإطعامهم وظهورهم بالمظهر الحسن وحل الواجبات تسمى رعاية وليست تربية؟

فما التربية إذًن؟

التربية هي العمل على خمسة أمور:-

أولًا : بناء

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