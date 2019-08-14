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روحاني : لو كان الصهاينة قادرين على توفير الأمن لوفروه لأنفسهم


روحاني : لو كان الصهاينة قادرين على توفير الأمن لوفروه لأنفسهم
2019/08/14 | 10:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، انه " لاحاجة للقوات الأجنبية لتوفير أمن الخليج، مشيرا الى، انه "لو كان الصهاينة قادرين على توفير الأمن لوفروه لأنفسهم".

واضاف

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