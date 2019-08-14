روحاني : لو كان الصهاينة قادرين على توفير الأمن لوفروه لأنفسهم

2019/08/14 | 10:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الايراني حسن روحاني، انه " لاحاجة للقوات الأجنبية لتوفير أمن الخليج، مشيرا الى، انه "لو كان الصهاينة قادرين على توفير الأمن لوفروه لأنفسهم".

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