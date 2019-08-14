2019/08/14 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC دعا القاضي والنائب السابق عن محافظة البصرة، وائل عبد اللطيف، إلى ضرورة فرض القانون بالقوة اذا غاب احترامه عند العشائر التي وصفها بالمنفلته.وقال عبد اللطيف في حديث متلفز لـ”قناة الشرقية” انه “اذا غاب احترام القانون فيجب فرضه بالقوة”، مبيناً ان “عددا من العشائر لا يحترم القانون”.وأشار عبد اللطيف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد اللطيف معلقاً على نزاعات عشائر البصرة: إذا غاب احترام القانون فيجب فرضه بالقوة المركز الخبري الوطني.

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