نائب يكشف عن ضياع 14 تريليون دينار

2019/08/14 | 10:52

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بغداد :سومر نيوز

كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، عن ضياع 14 تريليون دينار عراقي من أموال الضرائب في...

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