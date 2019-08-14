2019/08/14 | 10:52
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نائب يكشف عن ضياع 14 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد :سومر نيوز
كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الأربعاء، عن ضياع 14 تريليون دينار عراقي من أموال الضرائب في...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نائب يكشف عن ضياع 14 تريليون دينار) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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