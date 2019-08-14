الخربيط يكشف مطلبا

2019/08/14 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سومر نيوز

أكد النائب عبد الله الخربيط، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي شدد على ضرورة عودة النازحين فورا.

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