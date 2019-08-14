العراق يطمئن الفلسطينيين: نرفض اي قرار يبتز الاراضي الفلسطينية لصالح اسرائيل

2019/08/14 | 10:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعرب وزير الخارجية، محمد علي الحكيم، اليوم الاربعاء عن رفضه لأي قرار يبتز الأراضي الفلسطينية.وذكرت الخارجية في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إن “الحكيم أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بحثا فيه سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية، بخاصة أبرز التطورات في المنطقة”.واكد […]

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