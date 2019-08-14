إبراهيم جركس - النظام العقائدي النصيري: {ألوهية علي بن أبي طالب ج1}

2019/08/14 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_جركس بالنسبة إلى النصيريين، يُعَدُّ علي بن أبي طالب [المعنى] _ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة_ الظهور الأخير والأكمل من بين جميع الظهورات الإلهية، حيث أوحى خلاله بدين الإسلام والشريعة الإسلامية.وهو الذي اخترع محمد [الاسم/الحجاب] من نوره _كما شرحنا في الفصل السابق_ وعلّمه القرآن.إنّه ينبوع الإسلام.هو الله: إله القرآن ذاته.مهما كانت الصفات والخصائص التي يعزوها المسلمون إلى الله، فالنصيريون ينسبونها ......

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