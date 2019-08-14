ماجد الشمري - الانقلاب الوظيفي والقيمي لاثداء النساء!.(7-الكامل)

2019/08/14 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ماجد_الشمري مقاربة الجسد،جسد"الانثى"بالذات(وليس جسد الذكر-الرجل طبعا،لان جسد"الذكر"البشري-وكما يعتقد وسائد ثقافيا واجتماعيا وتقليديا-هو ذات فاعلة،ومقتدرة،وبأمتياز،وتكوين عقلي-روحي ومتحكم بجبلته الطبيعية،وهو كيان سيادي تاريخي متجبر بحكم تفوقه البيولوجي،وارادة خالصة ومهيمنة.اما جسد "الانثى"-وايضا كما يعتقد ومتداول،ومرر هذا الاعتقاد لعقل المرأة لتتبناه-مشاركة مع الرجل- كحقيقة فطرية قارة لاتناقش-)هو موضوع منفعل،ط......

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