اب يقتل ابنه في الديوانية

2019/08/14 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الاربعاء، بقيام اب بقتل ابنه الشاب رميا بالرصاص وسط مدينة الديوانية.

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