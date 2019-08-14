قوة أمريكية تتجول في صحراء القيارة بالموصل

2019/08/14 | 11:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… أفاد مصدر أمني مطلع، أن قوة أمريكية تجولت فجر اليوم الاربعاء، بصحراء قضاء القيارة التابع لمحافظة لنينوى.وقال المصدر لـ /المعلومة/ إن “القوة أمريكية مدججة بالسلاح ومكونة من ٥ عجلات فيها جنود امريكان تجولت في قضاء القيارة فجر اليوم”.وأضاف، أن “التجوال كان مفاجئا واقلق المارة وأصحاب المركبات عبر الطريق السريع […]

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