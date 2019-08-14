كاظم حبيب - رسائل مفتوحة من الدكتور كاظم حبيب إلى الرجعية الدينية الشيعية في النجف السيد علي السيستاني

2019/08/14 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_حبيب طلب مني صديق فاضل أن أكتب مقالاً عن المرجعية وموقفها من أحزاب الإسلام السياسي فأرسلت له الرسائل التي كنت قد وجهتها لكبير المرجعيات الدينية الشيعية في النجف والتي أنشرها الآن مع ملاحظات مهمة في مقدمة هذه المقالات:تحية طيبة رجوتم ان أكتب عن المرجعية الشيعية في النجف.فماذا اكتب بعد أن كنت قد وجهت للشخص الأول في المرجعية السيد علي السيستاني مجموعة من الرسائل منذ العام 2005 دون فائدة؟ أدرك جدي......

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