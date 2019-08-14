2019/08/14 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد النائب عن تحالف الفتح، سعد الخزعلي، ان الفصل التشريعي المقبل سيشهد القراءة الثانية لإلغاء مكاتب المفتش العموميين.

وقال الخزعلي، إن من أولويات الفصل التشريعي المقبل، إلغاء مكاتب المفتشين العموميين، مشيرا الى ان مجلس النواب سيعيد تقييم جميع الوزارات، ومدى تطبيقها للبرنامج الحكومي خلال فصله التشريعي الجديد.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح: الفصل التشريعي المقبل سيشهد القراءة الثانية لإلغاء مكاتب المفتش العموميين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح: الفصل التشريعي المقبل سيشهد القراءة الثانية لإلغاء مكاتب المفتش العموميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).