“بالفديو”.. “دكة عشائرية” تستهدف منزلاً شمالي بغداد

2019/08/14 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق هاجم مسلحون منزلاً في منطقة الحسينية شمالي بغداد، وذلك ضمن ما يعرف باسم “الدكة العشائرية”.

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