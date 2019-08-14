2019/08/14 | 11:44

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العطية : 10 وفيات خلال الموسم والتفويج العكسي للحجاج سيبدأ منتصف الشهر الجاري

أعلن رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ خالد العطية أن عدد الوفيات بلغ

عشر حالات خلال موسم الحج الحالي العطية اشار في بيان صحفي أن موسم الحج الحالي يعد من المواسم

الناجحة ، مشيرا الى ان عدد حالات الوفاة بلغت بحدود عشر حالات من

الحجاج العراقيين" ، مشيرا الى ان الرحلات الجوية العكسية الى

العراق،ستنطلق ابتداء من يوم غد الخميس وتنتهي في نهاية الشهر

الجاري .



واضاف ان التفويج البري يبدأ يوم السادس عشر من الشهر

الحالي، ويستمر لمدة أسبوع .

يتبع ..

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