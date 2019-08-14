2019/08/14 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعات الطقس ..



الحرارة شديدة ، وسحب ماطرة في هذه المناطق

توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس

للأيام الأربعة المقبلة.

وذكر بيان للأنواء الجوية ، ان "طقس اليوم سيكون مشمساً حاراً مع

ظهور بعض السحب ولا تغير في درجات الحرارة"، مبينا ان "المنطقة

الشمالية ستشهد اليوم تساقط امطار في الاقسام الجبلية منها.وأضافت ان "طقس يوم غد الخميس سيكون في المنطقة الوسطى مشمساً حاراً

مع مع ظهور بعض السحب ، ومشمساً في المنطقة الشمالية دون تغير في

درجات الحرارة، ومشمسا حاراً ودرجات الحرارة ترتفع قليلا" مشيراً

الى ان "درجات الحرارة العظمى في مدينة بغداد 49 مْ".وأضاف ان "طقس الجمعة سيكون مشمساً حاراً في الوسط الشمال ولا تغير

في درجات الحرارة مع ظهور بعض السحب ، وترتفع درجات الحرارة في

الجنوب عن اليوم السابق".أما طقس السبت "فيكون مشمساً حاراً في الوسط ولا تغير في درجات

الحرارة، ومشمساً في الشمال ولا تغير في درجات الحرارة، ومشمساً

حاراً في الجنوب ولا تغير في درجات الحرارة".ولفت البيان الى ان "طقس الأحد سيكون مشمساً حاراً في الوسط والشمال

مع ارتفاع في درجات الحرارة، ومشمس حار في الجنوب ولا تغير في درجات

الحرارة عن اليوم السابق".

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