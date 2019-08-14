قائممقام سنجار يطالب بحصر السلاح في القضاء بيد الدولة

2019/08/14 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس طالب قائممقام قضاء سنجار محما خليل، اليوم الأربعاء بحصر السلاح بيد الدولة في قضاء سنجار، وتوظيف أهلها في الأجهزة الأمنية ليكونوا قادرين على حماية القضاء وأنفسهم.وقال خليل في بيان بمناسبة الذكرى الـ12 عشرة لفاجعة (سيبا شيخدري – مجمع الجزيرة) في (العزير – ناحية القحطانية)، التي اودت بحياة اكثر من 400

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