بعثة الحج: 10 وفيات خلال الموسم والرحلات العكسية ستبدأ منتصف الشهر الجاري

2019/08/14 | 11:44

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت بعثة الحج العراقية، الأربعاء (14 آب 2019) أن عدد الوفيات بلغ 10 حالات خلال الموسم، فيما لفتت ...





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