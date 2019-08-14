وزير الخارجيـة يؤكد رفض العراق لاي قرار يبتز الاراضي الفلسطينيـة لحساب الكيان الاسرائيلي

2019/08/14 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكّد وزير الخارجيـة محمد علي الحكيم رفض العراق لأيّ قرار يبتزّ الأراضي الفلسطينيّة إلى حساب الكيان الإسرائيليّ، داعيا للتمسُّك بقرارات الشرعيّة الدوليّة، وأهمّية المسار السياسيّ الأمميّ.وجدد الحكيم خلال اتّصال هاتفي مع نظيره الفلسطينيّ رياض المالكيّ، التأكيد على دعم العراق ومساندته للقضيّة الفلسطينيّة، ونضال شعب فلسطين لنيل حُقوقه الوطنيّة المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس […]

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