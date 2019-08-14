توزيع الوجبة الثانية من قطع الاراضي لذوي الشهداء في كربلاء

2019/08/14 | 11:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أعلنت مؤسسة الشهداء، الاربعاء، توزيع الوجبة الثانية من قطع الاراضي الخاصة بشرائحها بعد عيد الأضحى المبارك .وقالت المؤسسة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “مدير الدائرة القانونية في المؤسسة عزيز المحمداوي بحث مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي وبحضور رئيس لجنة الاستثمار البرلمانية النائب حامد الموسوي السبل الكفيلة لمعالجة المشاكل والمعوقات التي […]

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