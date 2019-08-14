روحاني: لا حاجة لقوات اجنبية لحماية الخليج

2019/08/14 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال روحاني خلال مؤتمر عقده اليوم في طهران، ان" القوى الأجنبية وخاصة الأميركية تسعى من وجودها في المنطقة الى اثارة الفرقة والخلافات وتفريغ خزائن دولها".واضاف، انه" باستطاعة الدول المطلة على الخليج الفارسي توفير الأمن والاستقرار عبر التعاون فيما بينها".ونوه الى انه" لا حاجة للقوات الأجنبية لتوفير أمن الخليج الفارسي ولو كان الصهاينة قادرين على توفير الأمن لوفروه لأنفسهم".واشار الى انه" طالما كانت ايران مستعدة لتوطيد علاقات الصداقة والأخوة مع جميع الدول الاسلامية وخاصة الدول المجاورة".انتهى..م.م

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