وزير الشباب والرياضة يصل كربلاء لحضور نهائي غرب آسيا

2019/08/14 | 11:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة الدكتور أحمد رياض مبنى محافظة كربلاء المقدسة وكان في إستقباله المحافظ نصيف الخطابيونقلت الوزراة في بيان لها ان الوزير يعقد جلسة مباحثات بشأن إنجاح نهائي بطولة آسيا سيل لاتحاد غرب آسيا التاسعة اليوم بين العراق والبحرين

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