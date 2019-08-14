العطية: غدا تنطلق اولى رحلات عودة الحجاج العراقيين

2019/08/14 | 11:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس هيئة الحج والعمرة الشيخ خالد العطية، ان اولى رحلات عودة الحجاج العراقيين ستنطلق يوم غد الخميس.

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