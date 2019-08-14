نفي حدوث نزوح قسري للعوائل بقرى شمال شرق ديالى

2019/08/14 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل العبادي حدوث نزوح قسري للعوائل في قرى مياح شمال شرق المحافظة

وقال العبادي في بيان، تلقته العهد

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