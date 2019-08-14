رئيس لجنة غرب آسيا لوفد الفيفا : من حقنا خوض مبارياتنا على اراضينا

2019/08/14 | 11:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف رئيس اللجنة المشرفة على بطولة غرب آسيا، النجم الدولي السابق حسين سعيد، تفاصيل لقائه بوفد الفيفا بشأن حظر الملاعب العراقية.

وقال سعيد في

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