بحوث: الارتفاع الحالي للحرارة لم يحدث منذ ألفي سنة

2019/08/14 | 11:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس يقول باحثون وعلماء إن وتيرة ظاهرة الاحتباس الحراري التي يشهدها كوكبنا في الوقت الحالي وامتدادها تتجاوز أي حدث مماثل شهدته الأرض في الألفيتين الأخيرتين.ويقولون إن أحداثا مناخية مهمة يذكرها التاريخ، مثل “العصر الجليدي الصغير”، لا يمكن مقارنتها مع ما تشهده الأرض من ارتفاع في درجات الحرارة في القرن الأخير.وتشير

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