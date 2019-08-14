ابراج جاكلين عقيقي: يبشرك هذا اليوم بالحظ مجدداً

2019/08/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إليكم توقعات خبيرة الفلك جاكلين عقيقي

الحملمهنياً: ينذر هذا اليوم بارتباكات ومشاكل مهنية غير متوقعة، وما عليك سوى تجنب الانخراط في نقاشات لا تؤدي إلى أي نتيجة.عاطفياً: يحمل هذا اليوم قصة رومانسية تلاحقها أو ارتباطاً مهماً تخفيه عن الآخرين أو يهتف قلبك لإنسان.صحياً: تبدو بكامل لياقتك ورشاقتك، وأنت لم تتوصل إلى ما أنت عليه اليوم إلا بعد حمية قاسية.

الثورمهنياً: يساهم أحد الزملاء في تخفيف الأعباء عنك ويعلن هذا اليوم عن فترة أكثر سلاسة من السابق.عاطفياً: لقاءات ونقاشات مثمرة، وخصوصاً لجهة تحديد مسار الأمور مستقبلياً وعلى نحو يضمن لك وللشريك حقوقكما.صحياً: عدم الكلام يكون الأفضل لك للتخفيف ممّا تواجهه في هذا اليوم الصعب، الملل من الروتين يدفعك إلى الكآبة والكسل.

الجوزاءمهنياً: تبدأ حركة مهنية جيّدة وتنطلق في بعض المبادرات متحدياً كل الصعوبات، وتنفتح أمامك آفاق جديدة.عاطفياً: يولد هذا اليوم جواً عاطفياً أكثر رقة ورومانسية، ويؤدي إلى بناء جسور العلاقة المتينة بالشريك.صحياً: عارض مفاجئ يحبطك ويبقيك في حال من التراجع الصحي لن تتخلص منه بسرعة.

السرطانمهنياً: يحثك ابتزاز ما على اتخاذ قرارات حاسمة، ولن تنقصك الجرأة للمواجهة ووضع النقاط على الحروف والضرب بيد من حديد.عاطفياً: إذا كنت تشعر أن العلاقة بالشريك متذبذبة، ابحث عن الأسباب عندك قبل الشريك.صحياً: خفف من المقالي والسمن والزيوت والنشويات وكل ما هو ممنوع عليك تناوله في حميتك.

الاسدمهنياً: يثير هذا اليوم بعض النزاعات المهنية نتيجة السعي لاحتلال الصدارة، ويعلن عن تغيرات تحصل في هذا المجال.عاطفياً: سوء تفاهم أو خلاف بسيط مع الشريك حول بعض النقاط، لكنّ انعكاسات ذلك تبقى محدودة ولن تدوم طويلاً.صحياً: تتجنّب القيام بأعمال مرهقة هذا اليوم، وخصوصاً أنك لم تشف تماماً من آلام الظهر.

العذراءمهنياً: مهما حاول الزملاء تعريض سمعتك للأذى، لن ينجحوا في مسعاهم لأن رصيدك من النجاح أكبر من محاولاتهم.عاطفياً: استقرار في العلاقة بالشريك الجديد، لكن الاستقرار النهائي بينكما يحتاج إلى وقت أكبر.صحياً: إذا انتابك صداع شبه يومي، فالأمر بات يحتاج إلى مراجعة الطبيب المختص قبل فوات الأوان.

الميزانمهنياً: تطلّ بعمل عام وجماهيري أو تذهب إلى لقاء أو تسافر فتشعّ بشخصية برّاقة، تشعر بالاتزان والفخر.عاطفياً: تتأزم مسألة بسيطة وترتفع نبرة الصوت لكنك لن تصطدم مع الشريك، تتحامل على نفسك وتتجنّب المواقف الاستفزازية.صحياً: لا تكن عنيداً عندما يطلب منك أحد أفراد العائلة الانتباه إلى أكلك، فالتجارب السابقة خير برهان.

العقربمهنياً: انتبه من مفاجآت مزعجة، وابتعد عما يثير حساسيات كثيرة واحذر من بعض الحوادث، ولا تعتمد التأجيل والإهمال في العملعاطفياً: علاقة عاطفية في طريقها إليك، لكنّ الحذر واجب بسبب غياب الخبرة الضرورية في هذا المجال.صحياً: إنتبه إلى ضغطك نتيجة العمل المرهق الذي تقوم به، لكن ذلك لا يدعو إلى القلق.

القوسمهنياً: تتسلّح بالشجاعة والقوّة لكي تواجه كل المستجدات بلا خوف وتطلق جديداً وتحضّر نفسك للإعلان.عاطفياً: تمضي هذا اليوم اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه المستقبلية ويطلب منك الوقوف بجانبه.صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك.

الجديمهنياً: تعيد إلى طاولة البحث بعض الشؤون المهنية الماضية التي يكتنفها الغموض وتحاول القيام بنشاطات مهنية تعود عليك بالفائدة.عاطفياً: يفاجئك الشريك بطرح فكرة الارتباط، فكن مستعداً لتحسم خياراتك تجاهه.صحياً: إذا وضعت أمام عينيك هدف الحصول على اللياقة البدنية العالية وصحة جيدة وعملت جاهداً للوصول إلى هذا الهدف، تشعر بالرضا الذي تريده.

الدلومهنياً: أشرك الزملاء في فرح أو مناسبات جميلة، واهتم ببعضهم وحاول أن تلبّي دعوة أحدهم وتوجَّه إليهم بأفكار مبتكرة وحديثة.عاطفياً: لا تستعجل شيئاً في الحب، التعارف مدة طويلة أفضل بغية درس شخصية من ستقرر تمضية بقية حياتك معه.صحياً: كن واعياً لما يقدم إليك في المآدب، واحرص على اختيار ما يفيدك صحياً.

الحوتمهنياً: يحذرك الفلك من التحديات عندما يدور حديث مهم مع أحد الزملاء اعتباراً من اليوم، وحاول أن تخطط لمشروع خلاق.عاطفياً: مواجهة قوية مع الشريك، لكنّ الحلول سهلة والاقتراحات تساهم في تجاوز النقاط الخلافية.صحياً: وفر طاقتك وجهدك لوقت آخر، ولا سيما حين تدعى إلى نزهة في أحضان الطبيعة.

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