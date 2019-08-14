مصرع وإصابة 16 شخصا بحوادث سير خلال أول يومي العيد في ديالى

2019/08/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى ،اليوم الأربعاء، مصرع وإصابة 16 شخصا بحوادث سير خلال أول يومي العيد في المحافظة.

وقال مسؤول إعلام الدائرة فارس العزاوي لـ"الغد برس" ،إن"دوائر الصحة في المحافظة استقبت منذ بدا عيد الاضحى وحتى يوم امس خمسة عشر حالة اصابة بحوادث سير مرورية".

وتابع "الطب العدلي استقبل حالة وفاة واحدة بحادث مروري، حيث قدمت الكوادر الطبية الخدمات العلاجية اللازمة للمصابين".

وتشهد محافظة ديالى حوادث سير تسفر عن مصرع واصابة العشرات من المدنيين نتيجة التخسفات الموجودة على الطرق.

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