ديالى.. عودة مسلسل التهجير القسري: مسلحون يُفرغون القرى من سكانها

2019/08/14 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق تؤكد مصادر محلية وبرلمانية من محافظة #ديالى، منذ ثلاثة أيام، استمرار جهات “مسلحة” بالتهجير #القسري لأهالي القرى القريبة من #بعقوبة.المصادر قالت لـ”الحل العراق“، إن «قرى […]

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