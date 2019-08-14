انخفاض بدرجات الحرارة في مدن كوردستان

2019/08/14 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ رجحت مديرية الانواء الجوية في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، انخفاض درجات الحرارة في محافظات ومدن اقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين.

وقالت المديرية في بيان لها، انه من المتوقع ان تنخفض درجات الحرارة في محافظات اقليم كوردستان خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

واضافت ان درجات الحرارة العظمى المتوقعة لليوم الاربعاء والخميس لمدينة السليمانية 42 درجة مئوية، وفي اربيل 46 و45 على التوالي، وفي كركوك 48 درجة مئوية، وفي دهوك ستكون 45 درجة مئوية خلال يوم غد الخميس.

واشارت الى ان السماء ستكون صافية خلال الـ 48 ساعة المقبلة.

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